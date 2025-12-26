IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
И тази сутрин: Мръсен въздух в много квартали на столицата

Сред най-замърсени са Красно село, “Овча купел”, “Зона Б-5”

26.12.2025 | 10:45 ч. 11
БГНЕС

БГНЕС

Въздухът в София тази сутрин е по-чист от изминалите дни, но въпреки това са отчетени повишени норми на праховите частици в някои квартали. Това сочат данните на измервателната станция за качеството на въздуха в София IQAir, пише БГНЕС.

Най-мръсен е въздухът тази сутрин в кварталите "Овча купел“, "Зона Б-5“, Красно село, Борово, Кръстова вада. Праховите частици PM2.5 в тези квартали са в порядъка на 19 µg/m³. В останалата част от столицата въздухът е чист и качеството е добро.

Припомняме, че повишени норми на фини прахови частици имаше и миналата седмица, когато в събота, неделя и и понеделник беше въведен и “зелен” билет за пътуване в градския транспорт.

От началото на декември е в сила и т. нар. “нискоемисионна зона” в центъра на столицата.

смог мръсен въздух фини прахови частици София нискоемисионна зона малък ринг Красно село Овча купел
