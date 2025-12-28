Множество сигнали за паднали дървета, клони и ламарини в София и Пазарджик

Множество сигнали за паднали дървета, клони, ламарини и оградни решетки има в област Пазарджик. Това съобщи регионалният говорител на полицията Мирослав Стоянов.

Той допълни, че причината е бурния вятър, на места до над 30 метра в секунда, заради който в региона има обявен оранжев код. Най-много щети има в градовете Панагюрище, Пазарджик и Белово. Всички екипи на пожарната безопасност в областта обработват и реагират на сигнали съвместно с представители на местната общинска администрация и екипи на електроразпределителното дружество. Има данни и за нанесени щети на няколко леки автомобила в региона, в резултат на паднали дървета и клони.

Повече от 30 са сигналите само в град Панагюрище, каза още Стоянов. Той добави, че има скъсан кабел на пътното платно между панагюрските села Оборище и Поибрене, а полицейски екип е обезопасил периметъра.

От полицията апелират гражданите да не излизат, ако не е наложително.

В София също има сигнали за паднали клони

Екипите на пожарната в София са реагирали на седем сигнала за паднали клони в София заради силния вятър, съобщиха за БТА от Столичната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението". Сигналите вероятно са повече, тъй като на някои от тях са се отзовали от Столичната община, допълниха от дирекцията.

Няма пострадали хора.

Националният институт по метеорология и хидрология издаде предупреждение от втора степен - оранжев код, за силен и бурен северозападен вятър в 12 области от страната - Видин, Враца, Плевен, Велико Търново, Ловеч, Сливен, Габрово, София-област, Пазарджик, Пловдив, Благоевград и Монтана. В останалата част от България е в сила предупреждение от първа степен - жълт код.