Временна промяна при плащане с банкови карти в транспорта в София

31.12.2025 | 10:07 ч. 1
Снимка: архив, БГНЕС

От днес до 2 януари се въвежда временна промяна в обработката и нотификациите при плащания с банкови карти в градския транспорт в София. Промяната е свързана с техническите процеси по преминаването към новата валута евро, съобщиха от ЦГМ.

От дружеството допълват, че при пътуване след 04:00 часа на 31 декември известието за плащане може да бъде получено на 1 януари 2026 г. Пътуванията, направени днес и на 1 януари, ще бъдат отчетени и таксувани по банковите карти на 2 януари.

Тагове:

банкови карти градски транспорт София
