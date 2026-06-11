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Обвиняем за катастрофата на „Челопешко шосе“ живее в общинско жилище

Това става ясно от решение на Административния съд в София

11.06.2026 | 08:40 ч. 32
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Васил Филипов – един от обвинените за жестоката катастрофа на "Челопешко шосе", отнела четири живота, живее като социално слаб в общинско жилище в столичния квартал „Ботунец“. Това става ясно от решение на Административния съд в София, съобщи bTV.

Филипов в момента е настанен в болница „Света Анна“.

Васил Филипов живее в блока в Ботунец до 2025 г., когато местната кметица му отнема това право. Тя се съмнява, че мъжът е социално слаб.

Той завежда дело и Административният съд в София решава, че Филипов е в правото си. В четири страници съдът казва, че липсват мотиви в решението на кмета, а позоваването на факта, че мъжът е собственик на имот, не е достатъчно.

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Така Васил Филипов се връща в апартамента си, където живее и до днес, а общината му заплаща хиляда лева разноски за адвокат.

 

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Тагове:

Челопешко шосе Васил Филипов общинско жилище
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