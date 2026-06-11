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Роналдо е най-скъпоплатеният футболист на Мондиал 2026

Лионел Меси е втори, а французинът Килиан Мбапе - трети

11.06.2026 | 08:50 ч. 2
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Португалският национал Кристиано Роналдо е начело в списъка на най-високоплатените футболисти на Световното първенство по футбол, което започва днес в САЩ, Мексико и Канада, съобщава списание „Форбс“.

Нападателят на саудитския Ал Насър е спечелил 300 милиона долара през последните 12 месеца - 235 милиона долара от футболна дейност и 65 милиона долара от рекламни договори.  

Общо 11 футболисти са включени в списъка на „Форбс“. Аржентинецът Лионел Меси е втори със 140 милиона долара, а французинът Килиан Мбапе - трети с 95 милиона долара.

В класацията следват норвежецът Ерлинг Холанд (80 милиона долара), бразилецът Винисиус (60 милиона долара), националът на Египет Мохамед Салах (55 милиона долара), сенегалецът Садио Мане (54 милиона долара), англичанинът Джуд Белингам (44 милиона долара), испанецът Ламин Ямал (43 милиона долара), англичанинът Хари Кейн (41 милиона долара) и бразилецът Неймар (38 милиона долара).

Световното първенство ще се проведе от 11 юни до 19 юли. За първи път в него ще участват 48 отбора.
(БТА)

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Тагове:

Мондиал Кристиано Роналдо най-скъпоплатен футболист
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