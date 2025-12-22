След спор за сметка: Таксиджия размаха пистолет пред пияни пътници

Таксиметров шофьор е извадил пистолет срещу пияни пътници снощи, които са го предизвикали с поведението си, съобщават от МВР.

В близост до автогарата в Разград в таксито се качили 42-годишен мъж от Гецово, 29-годишен от село Осенец, 21-годишна жена от Осенец и 22-годишният й брат. В нетрезво състояние клиентите започнали спор относно заплащането на таксиметровата услуга, при което 64-годишният водач извадил законно притежаван газ сигнален пистолет Есоl и демонстративно го размахал.

Заради нарушаване на общоприетите норми за поведение на обществено място на шофьора му е съставен акт по Указа за борба с дребното хулиганство (УБДХ).

От полицията заявиха, че въпреки че е бил предизвикан от клиентите в нетрезво състояние, с размахването на сигналния пистолет шофьорът е нарушил обществения ред.