След спор за сметка: Таксиджия размаха пистолет пред пияни пътници

Случаят е от Разград

22.12.2025 | 11:40 ч. 5
Снимка: БГНЕС

Таксиметров шофьор е извадил пистолет срещу пияни пътници снощи, които са го предизвикали с поведението си, съобщават от МВР. 

В близост до автогарата в Разград в таксито се качили 42-годишен мъж от Гецово, 29-годишен от село Осенец, 21-годишна жена от Осенец и 22-годишният й брат. В нетрезво състояние клиентите започнали спор относно заплащането на таксиметровата услуга, при което 64-годишният водач извадил законно притежаван газ сигнален пистолет Есоl и демонстративно го размахал. 

Заради нарушаване на общоприетите норми за поведение на обществено място на шофьора му е съставен акт по Указа за борба с дребното хулиганство (УБДХ). 

От полицията заявиха, че въпреки че е бил предизвикан от клиентите в нетрезво състояние, с размахването на сигналния пистолет шофьорът е нарушил обществения ред.

