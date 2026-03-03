Нетаняху: Това не е безкрайна война, това е врата към мира

Иран са се опитали два пъти да убият Доналд Тръмп... президента на Съединените щати. Това заяви израелският премиер Бенямин Нетаняху в понеделник вечерта в интервю за Fox News.

"Иран скандира смърт на Америка", каза той пред Шон Ханити. "Те са убили и осакатили хиляди американци. Бомбардирали са вашето посолство. Два пъти са се опитали да убият вашия президент. Те са фанатици по отношение на целта да унищожат Америка. Причината, поради която трябваше да действаме сега... след като ударихме ракетните им обекти, човек би си помислил, че са си научили урока, но не бяха. Те започнаха да строят нови обекти... подземни бункери, които щяха да направят програмата им за балистични ракети и програмата им за атомни бомби имунизирани в рамките на месеци. Трябваше да предприемем действия сега и го направихме."

Нетаняху си спомни среща с Тръмп в Мар-а-Лаго, където според съобщенията, американецът е казал на израелския премиер, че "трябва да се уверим, че [Иран] никога няма да получи ядрените оръжия".

Израелският лидер заяви, че Иран "не си е взел поука", когато САЩ извършиха удари по ядрените му обекти миналото лято.

По думите му "никога не е имало президент" като Тръмп.

"Той отсява всички глупости и стига до основните действия, които трябва да бъдат предприети. Имаме голям късмет да го имаме като лидер на свободния свят и всъщност лидер на света. Говорил съм със съюзници на САЩ. Всички те си мислят: "Слава Богу, че Доналд Тръмп е тук, слава Богу, че действате заедно, за да премахнете тази заплаха."

Нетаняху каза, че режимът на Иран е "по-слаб от всякога" и че американско-израелската интервенция няма да "донесе безкрайна война", а вместо това "ще донесе условия за мир" за иранците.

"Ще създадем условията за създаване на тяхно собствено демократично правителство", каза той. "95 процента от проблемите, които виждате в Близкия изток, са породени от Иран."

Премиерът заяви, че други страни от Персийския залив, включително Саудитска Арабия, искат иранският режим да слезе, "дори и да не го казват публично".

"Това не е безкрайна война, това е врата към мира", каза той.

Нетаняху заяви че "знае цената на войната", спомняйки си момент от младостта си, когато негов колега войник умира в ръцете му.

"Но знам, че войната е необходима, за да ни защити. Свободата е ценна", каза той. "Ние сме добрите." Представете си какво биха направили тези хора, които скандират смърт на Америка, ако имат балистични ракети, които могат да [изпратят] до всеки американски град. Искате ли да заложите бъдещето си дали биха го направили или не? Иран е решен да ви унищожи."