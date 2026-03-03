IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Честитка за Трети март дойде и от САЩ: Марко Рубио ни поздрави за националния празник

Приветстваме лидерството на България в Съвета за мир, пише в посланието

03.03.2026 | 09:40 ч. 37
Снимка: БГНЕС

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио поздрави България по случай националния празник - 3-ти март.

"От името на Съединените американски щати поздравявам народа на България с националния ви празник. Днес се присъединяваме към вас в отбелязването на 148 години от освобождението на България.

Като надеждни съюзници, Съединените щати и България споделят дълбока ангажираност към мира, сигурността и просперитета. Нашето тясно сътрудничество в областта на отбраната подобрява способностите за защита на България и източния фланг на НАТО. Двустранното сътрудничество в енергийния сектор укрепва енергийната сигурност на Черноморския регион и улеснява нови инвестиции, икономически партньорства и просперитет в двете ни страни.

Приветстваме лидерството на България в Съвета за мир и очакваме с нетърпение да задълбочим партньорството си, за да постигнем общите си цели през предстоящата година", гласи посланието на Рубио, публикувано на сайта на американския Държавен департамент.

