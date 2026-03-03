Честитка за Трети март дойде и от САЩ: Марко Рубио ни поздрави за националния празник

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио поздрави България по случай националния празник - 3-ти март.
"От името на Съединените американски щати поздравявам народа на България с националния ви празник. Днес се присъединяваме към вас в отбелязването на 148 години от освобождението на България.
Като надеждни съюзници, Съединените щати и България споделят дълбока ангажираност към мира, сигурността и просперитета. Нашето тясно сътрудничество в областта на отбраната подобрява способностите за защита на България и източния фланг на НАТО. Двустранното сътрудничество в енергийния сектор укрепва енергийната сигурност на Черноморския регион и улеснява нови инвестиции, икономически партньорства и просперитет в двете ни страни.
Приветстваме лидерството на България в Съвета за мир и очакваме с нетърпение да задълбочим партньорството си, за да постигнем общите си цели през предстоящата година", гласи посланието на Рубио, публикувано на сайта на американския Държавен департамент.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.