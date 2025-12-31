Слави Трифонов: Всички компромиси, които направих през изминалата година, бяха заради този момент

"Уважаеми дами и господа, уважаеми сънародници, скъпи приятели, честита Нова година. От цялото си сърце и душа най-искрено ви желая здраве, късмет, спокойствие и вътрешен мир - на вас, вашите семейства, вашите приятели и всички хора, които обичате и без които не можете.Тъй като моментът е много специален, бих искал да ми позволите да кажа нещо лично: всички компромиси, които направих през изминалата година, бяха заради този момент, защото безусловно вярвам, че оттук нататък България ще бъде пълноценен и пълноправен член на европейската общност - нещо, което ние всички абсолютно заслужаваме". Това написа във Facebook профила си лидерът на „Има такъв народ“ (ИТН) Слави Трифонов.

"Българската финансова система ще бъде гарантирана, българският туризъм ще се превърне в туризъм на световно ниво и България ще бъде мечтана дестинация от всички граждани на света. И най-вече, и най-важното - всички ние ще живеем по-добре", допълва Трифонов.

"Много скоро никой няма да помни политическите интриги, лъжите, самозаблудите и въобще всички неприятности, които се случиха в българския политически живот и в публичното пространство през изминалата година. Защото това, което се случва в момента, е много по-важно, по-смислено и по-отговорно от цялото изминало дребнотемие", добави Слави Трифонов.

"Вярвам във всичко това и затова направих каквото трябва и каквото зависи от мен", написа още Трифонов.

Той отправи пожелания за здраве, късмет, спокойствие и вътрешен мир.