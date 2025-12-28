Слави Трифонов 22 години по-късно: Кербала и българската чест

Лидерът на "Има такъв народ" Слави Трифонов излезе с пост по повод годишнината от атентата в Кербала, при който загинаха петима български войници. Ето какво написа в социалната мрежа лидерът на ИТН:

"Навършиха се 22 години от атентата в Кербала. Една седмица преди това аз бях там. В Кербала. Заедно с моя екип от 7 души.

Отидох там, защото реших да направя предаване за българския военен контингент в Ирак. Исках да ги подкрепя. Занесохме им елха и исках да направя телевизионно предаване за тях, което и направих.

Аз пожелах да отида. Но отидох там благодарение на моето приятелство с тогавашния американски посланик в България Джеймс Пардю. Светла му памет - той беше голям мъж и мой приятел. И заради бившата му работа в американската армия, и заради неговия статут той успя да ми помогне и да организира моето посещение в Ирак. И то по време на война.

Кацнах със самолет в Багдад, а оттам с два хеликоптера „Блек Хоук“ кацнахме до нашата база в Кербала - точно на мястото, където една седмица по-късно беше осъществен атентатът.

И защо ви разказвам всичко това?

В момента, в който кацнахме с вертолетите там и аз излязох, ме заобиколиха войници с маски на лицата, със снайпери, които приличаха на герои от някакъв американски екшън, и набързо ме вкараха в базата. Но аз казах: „Леле, какви сте вие бе?“, а те казаха: „Ами ние сме българските войници“. И тогава за пръв път изпитах истинска, неподправена гордост, че съм се докоснал до българската армия.

По-късно ме закараха до другата българска база. Там се видях с българския контингент и наистина, казвам ви съвсем откровено, продължавам да усещам онова чувство на гордост, че познавам българските войници от база „Кило“ и база „Индия“ в Кербала.

Не знам сега каква е българската армия, но онези войници бяха истински воини и достойни представители на българската армия. За съжаление, една седмица по-късно загинаха петима от тях.

Имам честта да познавам техните семейства и след 22 години отново искам да им изкажа моите съболезнования и съболезнованията на моя екип, с който бях там. Знам, че нищо не може да намали мъката ви, но вашите синове бяха горди и достойни воини на България".

Припомняме, че на 27 декември 2003 г. в Кербала в 12:45 ч. местно време при терористично нападение срещу българската база загиват Георги Христов Качорин - командир на рота, старши сержант Иван Христов Инджов - командир на отделение, младши сержант Антон Валентинов Петров - командир на отделение и Свилен Симеонов Киров - мерач на отделение. Ранени са 27 военнослужещи, разрушена е сградата на щаба на батальона.

Днес в Крумовград командирът на Съвместното командване на специалните операции бригаден генерал Божидар Бойков и военнослужещи от специалните сили ще участват във възпоменателната церемония в памет на старши лейтенант Николай Саръев, загинал след атентата срещу база „Индия“ в Кербала, Ирак, на 27 декември 2003 г., съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната.

България участва в операцията на Коалиционните сили за стабилизиране и възстановяване на Ирак от август 2003 г. до декември 2008 г. За този период Българската армия губи 13 военнослужещи. В Пантеона на бойната слава, редом със загиналите на 27 декември 2003 г., ще останат: офицерски кандидат Димитър Иванов Димитров, офицерски кандидат Владимир Неделев Пашов, офицерски кандидат Гърди Христов Гърдев, офицерски кандидат Преслав Йорданов Стоянов, офицерски кандидат Валентин Николаев Донев, офицерски кандидат Марин Милев Милев, офицерски кандидат Цветан Стоянов Камов, офицерски кандидат Паун Стоянов Георгиев.

Паметта на военнослужещите, загинали в края на 2003 г. в операцията за стабилизиране на Ирак, беше почетена и вчера с воински ритуали в Карлово и Русе