Новини Днес | 39

Анкета: Имате ли затруднения след въвеждането на еврото у нас?

02.01.2026 | 11:12 ч. Обновена: 02.01.2026 | 11:18 ч. 21
Снимка: БГНЕС

Не, всичко преминава гладко и нямам никакви проблеми
Продължавам да си плащам с български левове
Трудно се ориентирам за рестото в магазини
Плащам изцяло с карта и нямам затруднения
Все още ми е много трудно да свикна
Общо 125 гласа

евро
Новини
