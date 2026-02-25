Съотношението на убитите, което може да погуби войната на Путин

Миналата година – през пролетта, а после и през есента – „Навигаторът“ се притесняваше, че украинската фронтова линия може да се срути. Днес той има по-оптимистична гледна точка. В най-кървавите участъци около източния град Покровск армията на Киев елиминира 25 руснаци за всеки свой другар, който губи.

„Обективно погледнато, това е чиста математика“, обяснява началникът на щаба на „Довбуш Хорнетс“, батальон с дронове в 68-а пехотна бригада. Русия не може да поддържа инвазия с такова темпо.

Във всички войни защитниците могат да очакват съотношението на жертвите да е в тяхна полза – може би три или четири към едно. Но дроновете превърнаха части от източна Украйна в „зона на смъртта“, където една крачка на открито води до смъртоносен удар.

Комбинирайте тази революция с пренебрежението на Владимир Путин към живота на войниците му и резултатът е кланица с исторически необичайни размери.

Въпреки това на руския президент е позволено да формира впечатленията за войната. Според него превъзходството на Москва в човешки ресурси и оръжия води до неизбежна победа, като остава да се реши само датата на капитулацията на Украйна и броят на нейните убити войници.

На 9 декември миналата година Доналд Тръмп повтори тази позиция:

„Те са много по-големи, много по-силни“, каза той на репортер. „В даден момент размерът ще победи.“

Но на четвъртата годишнина от пълномащабната инвазия на Русия тази перспектива изглежда много далечна.

От 2024 г. насам силите на Москва са превзели около 3130 квадратни мили от украинска територия, или 1,4% от страната, според анализ на Black Bird Group, мозъчен тръст със седалище в Хелзинки. През това време те са понесли повече от 800 000 жертви, с което общият брой от началото на инвазията достига 1,2 милиона.

През последните два месеца армията започна да губи повече хора, отколкото може да набере, според западни официални лица. Разликата в момента е около 10 000 души.

И икономиката кърви.

Москва изразходва около половината от държавния бюджет за въоръжените сили и обслужването на дълга, взет за финансиране на войната, който сам по себе си ще погълне повече средства тази година, отколкото образованието и здравеопазването, взети заедно. Инфлацията е двуцифрена. Фабриките за танкове работят денонощно, докато автомобилните производители затварят вратите си, а единственият пазар на труда, който не е засегнат от нарастващата безработица, предлага особено кървава форма на „уволнение“.

Благодарение на западните санкции и падащите цени, бюджетните постъпления на Русия от петрол и газ са се намалили наполовина за годината до януари.

„Винаги сме казвали: „Не, нищо не се срива“, казва Пьотр Мироненко, съосновател на The Bell, руски уебсайт, управляван от изгнани финансови журналисти. „Но мисля, че сме по-близо до този момент.“

Разбира се, украинската армия страда от умора, недостиг на човешки ресурси и висок процент на дезертиране. Градовете издържат на продължителни прекъсвания на електрозахранването, след като едногодишното бомбардиране с 55 000 руски дрона и ракети унищожи почти половината от капацитета за производство на електроенергия в страната.

Но докато измръзналите цивилни трият ръце и приветстват завръщането на пролетта, много от тях споделят обновеното чувство на надежда на Навигатора.

На конференцията по сигурността в Мюнхен, проведена по-рано този месец, западни шпиони и дипломати разменяха с вълнение доклади. Бавната и изтощителна офанзива на Русия бе набрала скорост през есента. Докато армията напредваше в Покровск и неговия близнак Мирноград, ключови точки в настъплението към източната част на Донбас, полк „Восток“ проби по-слабата отбрана в провинция Запорожие.

Украйна беше принудена да изпрати войски, за да спре настъплението към Днепропетровск,

съседният регион, където силите на Москва завоюваха първата си позиция. До края на годината офанзивата отново забави темпото си.

След това, на 1 февруари, нещата започнаха да се променят. Тъй като Илон Мъск забрани на руските сили да използват сателитната интернет услуга Starlink, много от дроновете им вече не могат да летят. Войските трябва да комуникират по радио, което е по-лесно за подслушване. В социалните медии украинските части споделиха кадри от механизирани атаки по открити пътища, нещо, което дроновете до голяма степен бяха превърнали в история.

Засега анализаторите предупреждават, че е твърде рано да се твърди, че Украйна е възвърнала големи части от територията си; повечето настъпления изглежда са в оспорваната „сива зона“, която не се контролира от никоя от страните. Но „ако Русия не може да има достъп до Starlink в продължение на два или три месеца – може би половин година – ще има значително подобрение от наша страна“, се надява Ара.

Миналата седмица руски и украински дипломати пристигнаха в Женева в студен, облачен ден за нов кръг мирни преговори, посредничени от САЩ. Изборът на Путин на Владимир Медински за ръководител на делегацията на Москва разкри истинските му чувства. 55-годишният помощник на Кремъл редактира дългия и досаден статия, написана от руския президент преди войната, в която той се позовава на историческите хроники, за да твърди невярно, че Украйна никога не е била суверенна държава.

През май именно Медински се похвали, че Русия може да воюва „завинаги“, напомняйки на украинците за 21-годишната война в Швеция. В рамките на няколко часа преговорите в Женева приключиха с предсказуема ожесточеност.

„Не мога да понасям тази историческа глупост“, каза Владимир Зеленски, президентът на Украйна, на Пиърс Морган на следващия ден.

Днешната реалност често спира пред червените стени на Кремъл. Западни разузнавателни служители съобщават, че помощниците на Путин го предпазват от най-лошото от реалността на фронта. Той не греши, като предполага, че Русия може да продължи да разхищава хора и пари за незначителни териториални придобивки. Но ако ходът на войната не се промени през следващите 12 месеца, високопоставени служители заявиха пред The Telegraph, че той може да бъде принуден да обмисли сделка, която не отговаря на минималната му цена за прекратяване на войната: руско завземане на опустошената, бомбардирана част от източната част на Донбас, която все още е в ръцете на Украйна.

Системата за набиране на кадри на Кремъл също е под натиск. През 2025 г. около 400 000 мъже се записаха. Повечето от тях бяха от по-бедни региони като Северен Кавказ и Самара и бяха убедени от суми, които променят живота – бонуси до 50 000 долара (37 000 лири) в места, където повечето от тях не биха могли да спечелят толкова през целия си живот.

Регионалните администрации се състезаваха да насочат най-много мъже към войната. И докато неотдавнашният спад в бонусите за записване може да показва, че дадена провинция е постигнала целта си за набиране на кадри, 67 от 89-те федерални администрации в Русия са завършили годината с дефицит, посочи Любов Тисбулска, основателка на Stratcom Centre, неправителствена организация, която наблюдава руските социални медии. Съответно, социалните услуги ще бъдат засегнати.

Сега Москва използва повече сила, за да подсили редиците си. Властите принуждават чужденците и обвиняват местните жители в дребни престъпления, за да им предложат сделка.

През 2025 г. обезщетенията за смърт са погълнали повече от една трета от 70-те милиарда долара (56 милиарда лири), които Русия е похарчила за 700-хилядната си армия в Украйна, според Conflict Intelligence Team.

Все пак Кремъл се страхува да премине от сегашната „скрита“ мобилизация към по-официална военна служба. Благодарение на икономическия спад, редица стимули и преминаването от двугодишна обработка към целогодишна военна служба, Русия вероятно ще успее да привлече още 400 000 войници тази година. Но ако загубите на бойното поле продължат да надвишават набирането на нови войници, Москва може да обмисли частична мобилизация, целяща да привлече 700 000 новобранци, казва г-жа Тисбулска. Това би могло да промени равновесието на бойното поле. Но би привлякло по-богатите семейства от средната класа в Москва и Санкт Петербург, което би нарушило негласната уговорка на Путин да ги предпази от „специалната военна операция“.

Москва е разработила сложна екосистема за обучение

и оборудване на войските с всичко необходимо за съвременното, наситено с дронове бойно поле. В столицата 20 комисии работят за прилагане на препоръките от фронтовата линия, свързвайки университетски изследователи с командири и отбранително-промишлената база. Миналата година елитната единица „Рубикон“ беше пионер в разработването на оптичен дрон, който заобикаля електронното заглушаване.

По-голямото производство на дронове помогна да се отблъсне частта от небето с ширина около 9 мили, която съставлява „сивата зона“, от точно над руските линии до по-равномерно разпределение, написа анализаторът Майкъл Кофман в Foreign Affairs. Този баланс е ключът към напредъка на земята. В същото време инженерите подобриха дългообхватните ракети и дронове на Москва, прониквайки по-често в украинската противовъздушна отбрана и с по-експлозивни последствия.

Но такъв напредък все още не е намерил начин да превърне малките пробиви на фронта в големи, стратегически значими постижения. Миналата година екипът на Navigator, работещ с дронове, стана свидетел на промяната във войната чрез мониторите си. Неспособна да предприеме механизирани атаки, Москва се обърна към т.нар. „инфилтратори“ – групи от трима или четирима души, които се промъкват през пролуките в пропускливата фронтова линия на Украйна. Ако оцелеят достатъчно дълго, те се прикриват, викат артилерия и въздушни удари и насочват повече войски към позицията си. Но по-голямата част от тях не оцеляват. Макар съотношението на жертвите да може да достигне 25 към 1, обикновено е „13 към 1, 12 към 1“, казва той, „и никога по-малко от 10“.

При това съотношение повече руснаци сега са убити на място. Евакуацията на „проникналите“ е почти невъзможна толкова далеч зад вражеските линии (Москва изостава от Украйна в използването на UGV, които могат да преминават през удари с дронове, за да изтеглят ранените). Руската армия също така има склонност да изпраща неопитни, болни или възрастни войници в тези първоначални атаки. В резултат на това руската армия понася „непропорционално високи загуби в настоящите сражения“, каза високопоставен служител на НАТО пред The Telegraph.

Скоро Москва вероятно ще получи пълен контрол над Покровск. Само една шепа украински войници остават в покрайнините на града, обсаден от повече от година и половина. На 1 декември Путин преждевременно приветства превземането, обявявайки го за „важна“ отправна точка за постигане на „задачите“, поставени в началото на войната. Но ще бъде трудно да се ускори темпото на настъплението по оста Покровск, което от януари 2024 г. напредва с 70 м на ден, по-бавно от съюзниците в битката при Сом.

Екипът на Навигатор чака по-назад. За да изминат петте мили от Покровск до село Гришне – мрачно място, осеяно с пресни гробове и ехо от артилерийски огън, когато The Telegraph го посети през юли – руските войски ще трябва да пресекат открита местност. „За тях е по-трудно да се скрият“, усмихва се Навигатор. „Земята е практически гола, тъй като са изсекли всички дървета. Лесно е да ги забележиш, лесно е да ги убиеш.“

Украйна също не е останала назад в надпреварата за адаптиране на фронта, която се развива на всеки три до четири месеца. Днес цялата армия използва платформата Delta, карта в реално време, достъпна чрез смартфони и таблети, която показва позициите на врага, полетите на дроновете и отбранителните съоръжения. Тя може да бъде актуализирана от частен човек, скрит в храстите, или от шефа на разузнаването в Киев, с фотографски доказателства, филтрирани чрез мрежа от центрове, разпръснати в осем града.

Заедно, технологията е намалила разликата между сензора и удара до минути и по същия начин е ускорила процеса на доставка. „Преди ни отнемаше шест месеца, за да получим, да речем, дрон, който лети на 2,6 GHz“, казва Навигатор. Дотогава руснаците вече биха блокирали радиочестотата, правейки системите неизползваеми. „Сега, от момента, в който направите поръчка, не са необходими месеци, а седмици, може би дори една седмица. “

Всичко това позволява тактически пробиви. През декември умни командири превзеха обратно град Купянск, след като намериха начин да отблъснат руските диверсанти (също толкова умно, те не позволиха подробностите да изтекат в пресата).

През 2026 г. Украйна ще продължи да става все по-самостоятелна, произвеждайки свои собствени крилати ракети, както и над седем милиона дрона. По време на учението „Hedgehog“ на НАТО през май миналата година малък екип от украински оператори на дронове унищожи атакуваща сила, съставена от британската и естонската армия, като за около половин ден извади от строя 17 бронирани превозни средства. Резултатите бяха „ужасни“ за силите на НАТО, каза пред Wall Street Journal един естонски участник, който се присъедини към 10-те украински пилоти на дронове. Нападателите „по същество не бяха в състояние да се сражават повече“. Но западните лидери все още изглежда подценяват способността на Украйна да удържи руската армия – и да откаже на Путин победата.

За да има най-добри шансове, Киев се нуждае от повече тежко въоръжение, казва майор Олег Шрияев, командир на 225-и отделен щурмов полк. Настъпващите руски войски се крият в многоетажни сгради, в които украинските дронове не могат да проникнат. (Силите на Киев, от друга страна, са отблъснати от въздушни планиращи бомби.) Дошло е времето да се използват ракети с дълъг обсег ATACMS, Storm Shadow и HIMARS на фронтовата линия, казва майорът, който беше обявен за „Герой на Украйна“ за ролята си в офанзивата в Курск.