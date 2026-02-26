Наказаната наша европрокурорка не знае какво е нарушила, прозира политическо влияние

„Какво значи тежко нарушение? Първо – какво значи нарушение? Второ - какво е тежко нарушение? Има ли политическо влияние от определени фигури? И в крайна сметка не е ли важно да се знае какво точно е това, което се е случило“.

Това коментира пред bTV българският европейски прокурор Теодора Георгиева, след като по-рано беше съобщено, че Еропейската прокуратура е установила, че тя е виновна за тежко нарушение.

В обръщението на Европрокуратурата не се уточнява какво точно е нарушението. Колегията е отложила решението си за конкретната санкция. Уточнява се обаче, че предвид сериозността на установените нарушения и високата степен на отговорност, която носи длъжността европейски прокурор,

не се изключва освобождаване от поста

На въпроса какво се е случило, Теодора Георгиева заяви: „Не знам. Вие, медиите, питахте много пъти какво се е случило и не получихте отговор. Аз също искам да получа отговор. Даването на информация, която е известна за целия български народ, няма как да е нещо тайно. Аз не мога да разбера какво точно е нарушението ми“.

По думите ѝ петима съдии от Съда на Европейския съюз са казали, че няма нарушение, а основание за налагане на забележка.