Ювентус бе на крачка от чудото, но продължава Галатасарай

Защитаващият титлата си в Шампионската лига отбор на Пари Сен Жермен и Реал (Мадрид) се класираха за осминафиналите през сезон 2025/2026, след като преодоляха съответно Монако и Бенфика (Лисабон).

Френският сблъсък завърши 2:2 край Айфеловата кула, а парижани продължават напред с общ резултат 5:4. Реал (Мадрид) пък се справи за втори път с Бенфика – този път с 2:1 и отива към следващия кръг с общото 3:1.

Срещата на стадион „Сантяго Бернабеу“ в испанската столица се очакваше с интерес и по извънфутболни причини, но двата състава сътвориха истински футболен спектакъл.

Отборът на

Бенфика пристигна в Мадрид с аржентинското си крило Джанлука Престиани

но часове преди началото на срещата УЕФА отхвърли жалбата им и той трябваше да изгледа срещата от трибуните.

Престиани беше наказан с един мач лишаване от състезателни права, след като беше признат за виновен в расистко поведение спрямо Винисиус Жуниор от Реал (Мадрид).

Тимът от Лисабон нямаше никакво намерение да се защитава и започна смело и поведе в резултата в 14-ата минута благодарение на Рафа Силва. Вангелис Павлидис центрира към вратата на Реал, където Марко Асенсио в опита си да изчисти буквално сервира топката на Силва, който от един метър отбеляза.

Само две минути по-късно Орелиен Чуамени изравни с техничен удар извън наказателното поле, след като получи подаване от Феде Валверде.

Реал (Мадрид) направи 2:1 след контраатака, която Винисиус Жуниор завърши с техничен удар по земята.

Пари Сен Жермен продължава напред след 2:2 с Монако, като „Принцовете“ поведоха с 1:0, но трябваше да завършат мача с десет души заради червен картон на Мамаду Кулибали в 58-ата минута и в момент на лидерство.

Домакините от Париж обърнаха срещата в рамките на шест минути, като Маркиньос изравни в 60-ата след подаване на Дезире Дуе. В 66-ата Кварацхелия обърна резултата, вкарвайки от добавка.

Ашраф Хакими напредна от дясно и стреля остро, швейцарският вратар на Монако Филип Кьон отби, но прави в краката на грузинеца Кварацхелия, който вкара.

Актуалните шампиони изглежда, че се бяха успокоили с втора победа срещу местния си съперник, но центрирането на Симон Адингра в добавеното време стигна до Джордан Тезе, откъдето нидерландецът прокара топката край вратаря Сафонов.

Монако обаче имаше твърде малко време да отбележи още един гол.

Аталанта надви Борусия Дортмунд с 4:1 у дома и се класира за осминафиналите на Шампионска лига с общ резултат 4:3.

Съперник на италианския тим в следващата фаза ще е Байерн Мюнхен или Арсенал

Още през първото полувреме Скамака и Запакоста изведоха "бергамаските" напред с 2:0. Пашалич увеличи на 3:0, а Карим Адейеми върна едно попадение за "жълто-черните".

Ювентус победи Галатасарай с 3:2 в мача-реванш на "Алианц Стейдиъм" в Торино от плейофите за осминафиналите на Шампионска лига.

Тази победа обаче на достигна на "бианконерите" да се класират напред, тъй като общия резултат е 7:5 в полза на турския тим, след като първия мач между двата тима миналата седмица завърши 5:2 за Галатасарай.

За Юве точни бяха Локатели, Гати и МакКени, които изпратиха мача в продължения с попаденията си.

В 106-ата минута обаче Виктор Осимен попари торинци и изпрати своя тим напред към осминафиналите на Шампионска лига. Барис Йълмаз добави още сол в раната на Ювентус, разписвайки се за 2:3 за турския тим в 119-ата минута.

Аталанта - Дортмунд 4:1

ПСЖ - Монако 2:2

Реал Мадрид - Бенфика 2:1

Ювентус -Галатасарай 3:1 (5:7 след прод.)