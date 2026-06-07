13 000 на "Лазур" дариха в Мача на надеждата

Близо 13 000 зрители бяха на трибуните на стадион "Лазур" в Бургас за благотворителния мач на Стилиян Петров в полза на борбата с онкологични заболявания.

С част от събраните пари ще бъдат подпомогнати Любослав Пенев и Петър Хубчев в битката им с болестта.

Тук бяха президентът Илияна Йотова, спортният министър Енчо Керязов и кметът на Бургас Димитър Николов.

Стилиян изгра и за двата отбора. На терена се появиха и синовете му Стилиян-младши и Кристиян, а от трибуните аплодираше съпругата му Паулина.

Шоуто завърши 4:3 в полза на световните звезди с гол от центъра на фрийстайлъра Били Уингроув минути преди края.

Химнът на България бе изпълнен от голямата дъщеря на техническия директор на ЦСКА Михаил Александров - Миа, която е шампионка по художествена гимнастика.

Златко Янков връчи чек от фондация "Четвъртите в света" на стойност 40 000 евро за каузата.

Стилиян Петров отправи емоционално обръщение към феновете на стадион "Лазур".

"Бургас, прекарах няколко невероятни дни тук. Тази вечер всички вие сте героите. Аз и моето семейство получихме подкрепа от вас преди няколко години, а днес всички вие вдъхнахте доверие и показахте, че когато България е единна, е силна. Тези, които се борят, имат хора зад тях. Благодаря на всички участващи. Бургас, обичаме ви! Благодаря ви много!", обърна се Стенли към трибуните.

"Вашата инициатива се превърна в символ на човечност, съпричастност и вяра в доброто. Тази благородна кауза показва, че спортът има силата не само да обединява хората, но и да променя съдби", каза министър Керязов.

БЪЛГАРИЯ - СВЕТОВНИ ЗВЕЗДИ 3:4

0:1 Якубу Айегбени 7

0:2 Дейвид Бентли 19

1:2 Мариян Христов 36

1:3 Марк Олбрайтън 37

2:3 Димитър Бербатов 58

3:3 Стойко Сакалиев 88-дузпа

3:4 Били Уингроув 88

Състави:

БЪЛГАРИЯ: Здравко Здравков, Емил Кременлиев, Валентин Илиев, Росен Кирилов, Ивайло Петков, Мариян Христов, Милен Петков, Георги Пеев, Мартин Петров, Мартин Камбуров, Димитър Бербатов (Стилян Кръстев, Радостин Кишишев, Димитър Иванков, Александър Тунчев, Златко Янков, Георги Чиликов, Илиан Илиев, Михаил Александров, Стойко Сакалиев, Илия Груев, Пламен Крумов, Григор Солаков, Стилиян Петров-младши)

Треньори: Димитър Димитров, Неделчо Матушев, Любомир Шейтанов

СВЕТОВНИ ЗВЕЗДИ: Джо Харт, Фил Бардсли, Джеймс Колинс, Уес Браун, Ричард Дън, Неманя Видич, Стюърт Даунинг, Якубу Айегбени, Стилиян Петров, Марк Олбрайтън, Дейвид Бентли (Гари Холт, Найджъл Бойл, Били Уингроув, Владислав Величков, Теодор Салпаров, Христо Георгиев, Кристиян Петров, Юлиан Костов).