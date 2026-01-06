18-годишният Васил Борисов "спаси" кръста в езерото "Дружба" в София СНИМКИ

Снимка: Димитър Кьосемарлиев 1 / 11 / 11

18-годишният Васил Борисов "спаси" кръста по време на днешния водосвет за Богоявление при езерото в столичния квартал "Дружба". Празничната литургия и водосветът бяха отслужени от българския патриарх и Софийски митрополит Даниил.

Пред журналисти тийнейджърът беше видимо развълнуван, че е взел кръста, отбелязвайки, че това е била негова мечта.

"Знак от Бога, че съм горд с всичко мое, че ще постигна всичко и че Бог е с мен", каза пред журналисти 18-годишното момче, след като излезе от ледените води на езерото.