BGONAIR Live Новини Днес | 74

Дървета се срутиха върху коли в София ВИДЕО

Няма данни за пострадали хора

08.04.2026 | 13:58 ч. 7

Няколко инцидента с паднали дървета са станали в София. 

Първият е за паднало дърво върху паркиран автомобил в района на улица Димитър Трайкович, близо до улица Владайска, непосредствено до Министерството на земеделието и храните. 

Втори сигнал е подаден за дърво, срутило се върху кола на паркинг до парка Заимов в близост до сградата на театър "Зад канала". 

За днес в столицата е обявен жълт код за силен вятър. 

От Столична община призовават да се премахнат опасни предмети от балкони и прозорци, а строителите да укрепят добре оградите на строителните обекти.

