Гласуваме с машини в 9354 секции, в 2641 – само с хартиени бюлетини

На изборите на 19 април ще гласуваме с машини в 9354 избирателни секции в страната, а в 2641 – само с хартиени бюлетини, каза председателят на Централната избирателна комисия (ЦИК) Камелия Нейкова.

В секциите ще има по една машина, ще има 172 подвижни избирателни секции, а с видеонаблюдение ще са около 11 650, каза Нейкова.

По думите на председателя на ЦИК подготовката на изборите в страната върви в законоустановените срокове. ЦИК е в непрекъснат режим на работа. Това ще ни бъдат 11-те национални избори от 2021 г. насам, каза Нейкова и добави, че имат и над 170 частични вотове.

За тези избори ЦИК е доста по-безкомпромисна по отношение на явления, които в предходни избори се наблюдаваха, заяви Нейкова. Едно тях е масовата замяна на членове на секционни избирателни комисии (СИК) от страна на парламентарно представени формации. Този път ЦИК категорично забрани да се правят такива замени без да е налице законово основание. Много често като причина се посочваше, че човекът не желае повече да бъде член на СИК, но този път задължително трябва да има и собственоръчно подписано заявления, обясни Нейкова.

Извършваме проверка, а и вече сме предприели действия срещу хора, за които е установено в предходни избори, че са извършвали нарушения, особено тези, които влязоха в страниците на конституционното дело, свързано с оспорването на изборните резултати. ЦИК е дала указания да бъдат освободени хора, които бяха предложени и назначени за членове на СИК в Белица и Габровница, добави Камелия Нейкова.

Тя каза, че след Великден ще започне инсталирането на машините за гласуване в страната.