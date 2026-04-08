IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 74

Откриха мъртъв мъж в р. Джебелска, бил е обявен за издирване

Няма следи за насилствена смърт

08.04.2026 | 14:06 ч.
Снимка: БГНЕС

Тялото на 46-годишен мъж е бил намерен вчера в коритото на река Джебелска в землището на село Полянец, съобщиха от МВР в Кърджали. За БТА оттам уточниха, че тялото е открито от близки на мъжа, които са подали сигнал за това. 

Мъжът е бил в неизвестност от 5 април, обявен е за издирване от полицията в Джебел. 

Тялото му е намерено от негов близък. Няма следи за насилствена смърт. 

Трупът е транспортиран за аутопсия в Отделението по съдебна медицина в кърджалийската болница. Образувано е досъдебно производство.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

издирван мъж мвр кърджали загинал
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem