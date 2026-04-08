Откриха мъртъв мъж в р. Джебелска, бил е обявен за издирване

Тялото на 46-годишен мъж е бил намерен вчера в коритото на река Джебелска в землището на село Полянец, съобщиха от МВР в Кърджали. За БТА оттам уточниха, че тялото е открито от близки на мъжа, които са подали сигнал за това.

Мъжът е бил в неизвестност от 5 април, обявен е за издирване от полицията в Джебел.

Тялото му е намерено от негов близък. Няма следи за насилствена смърт.

Трупът е транспортиран за аутопсия в Отделението по съдебна медицина в кърджалийската болница. Образувано е досъдебно производство.