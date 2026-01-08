Спас Джевизов е жив и здрав, не е в болница, Рангелов бил подведен

Футболният агент Петьо Костадинов опроверга изречената от Венцислав Рангелов в ефира на „Дарик“ радио информация, че големият футболист на ЦСКА Спас Джевизов е постъпил в болница. Костадинов успокои във фейсбук, че Джевизов, имащ на сметката си 274 мача със 134 гола за "армейците", е здрав и у дома със семейството си.

„Нека да кажа, че докато се заминавах с организацията на поклонението на Димитър Пенев, стана ясно от един от феновете на ЦСКА, за състоянието на един друг добър, велик футболист на ЦСКА – Спас Джевизов. Който също в момента се нуждае от подкрепа. И той е в болница, също в нелеко състояние“, заяви по-рано днес Венци Рангелов, председател на Контролния съвет на Фондация „Нациоали 94“.

По-късно самият Рангелов обяви, че е бил подведен.

"Поднасям дълбоко извинение към моя приятел Спас Джевизов и всички които са свързани с този честен и прекрасен човек. Уточнявам. По време на поклонението на Димитър Пенев, където бях част от организацията, в разговор между мен и Георги Илиев-Майкъла, свързан със неприятните случаи като заболявания на Боби Михайлов, Любо Пенев и Петьо Хубчев, Илиев ми сподели, че в момента и Спас Джевизов е в болница и му предстои операция", обяви той.

„Спас Джевизов е жив и здрав у дома си! Със семейството си. Не е постъпвал и не е в никаква болница! Говорих с него преди минути, наш общ приятел преди това – също. Това не ни е първият разговор за тази година“, написа разгневеният Костадинов.

И допълни като съвсем сигурно, че Джевизов „няколко часа не е бил у дома“, за да гледа тренировките на подрастващи от ЦСКА 1948 на комплекс „Академик“.