Каква е историята на първата българска банкнота с номер 000001?

Издадена е в 1885 г., отпечатана е в печатница в Санкт Петербург

08.01.2026 | 16:00 ч. 2

Първата българска банкнота от първата емисия с номер 000001 се съхранява в Регионален исторически музей в Габрово. 

Банкнотата с номинал 20 лева е издадена на 1 август 1885 г. и е отпечатана в печатница в Санкт Петербург. 

"През 1885 г. българската държава чрез нов закон позволява да се имитират банкноти - две серии 20 лв. и 50 лв. в злато. Първата емисия е сравнително малка като стойност – 213 хил. лева. Целта е да се позволява на паричния пазар да се извършват по-големи сделки и да се изтласкат тези монети, особено руските рубли, които създават своеобразен хаос. Тези банкноти нямат особено голям успех", посочи директорът на музея в Габрово Росен Йосифов в ефира на "България сутрин".

Банкнотата със сериен номер 000001 е била собственост на габровския търговец Тюлюмбаков, който е търгувал главно с Румъния с кожи, животни, ножове.

Той я е предал на своя син, който я продава през 1962 г. на музея в Габрово, обясни пред Bulgaria ON AIR директорът на институцията.

Музеят я откупува за сериозната за онова време сума от 360 тогавашни лева.

Любопитно е, че обращението на първите български банкноти продължава едва 20 години – до 1907 г. Банкнотите са унищожени през 1914 г.

Тагове:

Тагове:

Bulgaria ON AIR лев банкнота Габрово
