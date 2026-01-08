Студ и без парно: Аварията в голяма част от “Люлин” продължава

Аварията в голяма част от столичния квартал “Люлин” продължава и днес, въпреки че от “Топлофикация София” първоначално обявиха, че топлоподаването ще бъде възстановено още тази сутрин. Столичани посрещнаха мразовития ден на студено.

По последна информация топлоподаването трябва да бъде възстановено малко преди полунощ - в 23:45, съобщава bTV.

Без парно и в други квартали

Без парно топла вода са и две отделни карета от кв. „Лозенец“. В участъка между бул. “Арсеналски“, ул. “Бяла“ и ул. “Д. Хаджикоцев“, засегнат от авария още на 5 януари, тя ще бъде отстранена в 14 ч. на 9 януари.

За живеещите на бул. “Христо Смирненски" 60, 62, 64 и бул. “Свети Наум“ 45, 45а, 49 парно и топла вода отново ще има от 20 ч. на 9 януари.

Части от “Младост“ 1 и “Младост“ 2 са без топлоподаване съответно от 6 и 7 януари, а ще бъде възстановено на 9 януари в 20 ч. и в 16 ч.

В кв. “Дианабад“ без парно и топла вода от вчера вечерта са в карето: бл. 32, 33, 33А,61, ул. "Крум Кюлявков" № 25 и бул. "Г. М. Димитров" № 58 и ще им бъдат възстановени на 10 януари в 20 ч.

Още от 4 януари без топлоподаване са живеещите на ул. “Цар Иван Асен II“ №42 в квартал “Яворов“ и аварията при тях ще бъде отстранена чак в край на месеца.