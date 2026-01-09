IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
"Пирогов": Над 140 пострадали за едно денонощие заради заледени улици

Травматолог съветва: Внимавайте при стъпване по заледените тротоари, ходете бавно

09.01.2026 | 11:15 ч. 8
БГНЕС

БГНЕС

Първият по-сериозен сняг за сезона падна, а с него дойдоха хаоса, заледените улици и пътища, травмите. Само за последното денонощие в травматологията на “Пирогов” помощ са потърсили 144 пациенти.

“Следобед и през нощта още над 60 души се нуждаеха от лекарска помощ", каза ортопед-травматологът д-р Александър Стефанов. Лекарят добави, че основните травми са в областта на китката, рамото, тазобедрената става и глезена, като по-голямата част от пациентите са паднали в собствен ръст.

"Доста пациенти бяха и хоспитализирани – 35 човека, от тях 15 за оперативно лечение. Те са с малко по-сериозни травми, най-вече в областта на глезена, тазобедрената и гривнената става", добави пред БНТ д-р Стефанов.

Една от най-сериозните интервенции е била извършена през нощта на жена на 50 години, която е получила счупване на глезена, прибирайки се от работа.

Травматологът обясни, че хората най-често се нараняват докато преминават през познатите за тях маршрути - пред блока, в който живеят, пред работата или прибирайки се от работа.

Най-младият пациент е на 20 години, а най-възрастният – на 95 години. Дори леки травми при възрастните могат да доведат до сериозни последствия.

"При падане от собствен ръст или при банална травма, включително и в дома, може да настъпи сериозно счупване, което да изисква операция. Това се дължи на понижената костна плътност, която след 60-70 години е много често срещана", обясни д-р Стефанов.

"Определено внимавайте при стъпване по заледените тротоари, избирайте почистени или опесъчени пътища, придвижвайте се бавно и внимателно. Обувките трябва да са с по-сериозен грайфер, зимни туристически обувки, ако разполагате с такива, също са препоръчителни", каза д-р Стефанов.

 

Пирогов травматология наранявания падания сняг и лед пострадали София
