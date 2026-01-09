Частичното бедствено положение в Крумовград е отменено

Със заповед на кмета на Крумовград е отменено частичното бедствено положение заради обстановката в региона от проливните валежи и липсата на питейна вода в над 20 населени места в общината, съобщи Себихан Мехмед.

Градоначалникът допълни, че всички населени места, както и най-засегнатият в Крумовград квартал “Дружба“, вече имат вода. Единствено село Златолист все още е без водоподаване, но се работи по отстраняване на проблема, като там има съмнение за скъсан водопровод.

Частичното бедствено положение в община Крумовград беше обявено на 7 януари. Причина за липсата на вода бе заливането от високи нива и преливане на река Крумовица на общо 4 помпени станции, снабдяващи абонатите на над 20 села и град Крумовград.

Заради частичното бедствено положение, 8 януари беше неучебен в общината, а за 9 януари общината осигури водоноски и минерална вода за подсигуряване на столовото хранене в училища и детски градини.

Щетите тепърва ще бъдат описани. Дейностите по разчистването и възстановяване на пораженията вече са започнали. Общината ще търси подкрепа за възстановяване на откъснатият път за село Бук, махала Лъжичник. Ще се търси финансова подкрепа и за дейности по основите на моста над река Крумовица, който свързва града от двете страни на реката.