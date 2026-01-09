Крумовград и околните села все още са без вода, бедственото положение остава

Водоподаването към Крумовград и околните села все още е спряно след проливните дъждове преди два дни. Остава бедственото положение в общината.

Причината е спряното водоподаване към града и околните села след проливния дъжд преди два дни, предаде Нова ТВ.

По данни на кмета на Крумовград Себихан Мехмед екипите на ВиК дружеството работят и правят всички възможно водоподаването да бъде възстановено в максимално бързи срокове. Училищата и детските градини в общината отново ще работят присъствено, след като местната власт е осигурила водоноски и минерална вода.

Учениците от наводнениете места на територията на община Крумовград се връщат в клас днес. Частичното бедствено положение заради проливните валежи обаче остава в сила. Няма бедстващи хора в засегантите общини.

Очаква се пускането на водата в Крумовград, ако не се налага сериозен ремонт на електросъоръженията към помпената станция за града. Аварийни екипи продължават да работят по възстановяване на трафопостоветеу съобщи БНТ.

Пожарната и ВиК помагат на хората за отводняване на имотите им. Тепърва ще се установява размерът на щетите след водната стихия, която нанесе големи поражения по инфраструктурата.

Над 600 метра от пътя за село Бук беше отнесен и до там в момента се стига само пеша. Мост край село Гривка също беше откъснат. По участъка ще се работи, когато водата се оттече.

От местната власт още във вторник обявиха, че ще търсят помощ от държавата за възстановяването на региона след бедствието.