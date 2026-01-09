Задържаха 72-годишен блудствал с малолетно момиче

Мъж на 72 години е задържан за извършване на блудствени действия спрямо малолетно дете, съобщиха от пресцентъра на Апелативна прокуратура-София. С постановление на Районната прокуратура – Благоевград, териториално отделение – Петрич мъжът с инициали Т.К. е привлечен в качеството на обвиняем по досъдебно производство за престъпление по чл. 149, ал. 2 от Наказателния кодекс.

В хода на разследването са събрани доказателства, че в периода от октомври 2025 г. до 23 декември 2025 г. са били извършени блудствени действия спрямо малолетно дете. По данни на прокуратурата деянието е осъществено чрез употреба на сила и възползване от положение на зависимост.

По случая са разпитани свидетели, извършени са оглед, претърсване и изземване. Пострадалото десетгодишно момиче е разпитано в специално обособено помещение тип „Синя стая“. С постановление на прокурор обвиняемият е задържан за срок до 72 часа. Предстои в съда да бъде внесено искане за определяне на мярка за неотклонение „задържане под стража“.