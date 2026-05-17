Проливен дъжд наводни къщи, улици и автомобили в бургаския квартал "Лозово"

Паднала е и градушка колкото грахово зърно

17.05.2026 | 19:50 ч. Обновена: 17.05.2026 | 19:54 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Проливен дъжд наводни къщи, улици и автомобили в бургаският квартал "Лозово". Валежът започна в късния следобед и беше придружен от силна гръмотевична буря, предаде БНТ.

Жители на квартала съобщават за значително количество вода по улиците, като на места са засегнати домове.

От пожарната съобщиха, че са получили общо 6 сигнала за наводнени къщи и дворове. Изпратени са три екипа на пожарната на място, като при необходимост са предвидени и допълнителни пожарникари.

На отделни места в района на Бургас е паднала и градушка с размерите на грахово зърно. Към момента няма данни за пострадали хора.

