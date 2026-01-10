Гордостта на държавите: Кои са символите на монетите от 1 евро? ГАЛЕРИЯ

Дизайнът на белгийските евромонети е дело на Ян Алфонс Койстерманс, директор на Градската академия за изящни изкуства в Тьорнхаут. В обращение са три серии монети. В първата серия във вътрешната част на всички белгийски евромонети е изобразен крал Албер II. Във външната част е разположен кралският монограм – главна буква „A“ с корона над нея − сред 12 звезди, символизиращи Европа, заедно с годината на емисията. За да спази насоките на Европейската комисия, през 2008 г. Белгия прави малки промени в дизайна. На монетите от втората серия също е изобразен крал Албер II, но кралският монограм и годината на емисията са разположени във вътрешната част на монетата, заедно със знака на монетния двор и кода на държавата − „BE“. През 2014 г. Белгия въвежда третата серия евромонети, на които е изобразен крал Филип, неговият кралски монограм „FP“ и кодът на държавата „BE“. Знакът на монетния двор е разположен от двете страни на годината на емитиране. Снимка: Европейската комисия в България 1 / 25 / 25

Вече сме част от еврозоната и българските монети стават законно платежно средство във всички страни, които използват единната европейска валута.

У нас също ще ни връщат като ресто монети от другите държави. За разлика от евробанкнотите, които са идентични за всички държави, монетите имат обща и национална страна. Дизайнът на общите им страни е дело на Люк Люикс от Белгийския кралски монетен двор. Националната страна на евромонетите обаче е специфична за всяка държава и представя изображение, избрано от страната, която ги емитира, припомня Европейската комисия в България.

Вижте кои национални символи са избрали държавите от еврозоната за монетите от 1 €?