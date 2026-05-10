България е била сред водещите държави по монетосечене

Йосиф Аврамов посочи монетите като възможно убежище при инфлация

10.05.2026 | 22:45 ч. 2

България е била сред водещите европейски държави по монетосечене, а БНБ е сред първите централни банки в Европа. Това заяви финансистът и автор на "Силата на парите" доц. Йосиф Аврамов в предаването "Операция История".

Той подчерта, че по българските земи са откривани много ценни монети, и разказа за някои от най-интересните примери.

"Римската монетна система продължава до 1453 година - Източната Римска империя продължава до тази година. България е сякла монети с абсолютна сигурност между 1230 година - първата златна монета на Цар Иван Асен II - тя е сечена в Солун, но другите са сечени в Търново и Видин, до 1422 година. Но те са сечени по византийската или източноримската монетна система", разкри специалистът пред Bulgaria ON AIR.

Накрая Аврамов отправи и финансов съвет към българите на фона на инфлацията и опасенията от финансова криза.

"Едно от убежищата, в което може да инвестират, са монети. Другите убежища в областта на изкуството са филателия марки. На трето място са картини, скулптури и други артефакти", посочи той.

Тагове:

история инфлация монети
