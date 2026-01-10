Обърнат ТИР затвори магистрала „Марица“ край Хасково

Автомагистрала „Марица“ е временно затворена за движение след пътнотранспортно произшествие с товарен автомобил с полска регистрация.

Тежкотоварният камион се е преобърнал малко преди 16:00 часа днес при 33-и километър край Хасково в посока Пловдив.

Вследствие на инцидента трафикът в участъка е напълно преустановен и се пренасочва по обходен маршрут през пътен възел „Димитровград“ – по път I-8 Хасково – Пловдив, съобщават от Агенция „Пътна инфраструктура“. Трафикът се регулира от "Пътна полиция".

По информация на полицията водачът не е пострадал, а направените му проби за алкохол и наркотични вещества са отрицателни.

До вдигането на камиона магистралата в този участък остава затворена за движение. Извършва се неговото претоварване.