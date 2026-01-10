IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 58

Обърнат ТИР затвори магистрала „Марица“ край Хасково

Има обходен маршрут, водачът не е пострадал

10.01.2026 | 21:06 ч. Обновена: 10.01.2026 | 21:06 ч. 0
БГНЕС

БГНЕС

Автомагистрала „Марица“ е временно затворена за движение след пътнотранспортно произшествие с товарен автомобил с полска регистрация.

Тежкотоварният камион се е преобърнал малко преди 16:00 часа днес при 33-и километър край Хасково в посока Пловдив.

Вследствие на инцидента трафикът в участъка е напълно преустановен и се пренасочва по обходен маршрут през пътен възел „Димитровград“ – по път I-8 Хасково – Пловдив, съобщават от Агенция „Пътна инфраструктура“. Трафикът се регулира от "Пътна полиция".

По информация на полицията водачът не е пострадал, а направените му проби за алкохол и наркотични вещества са отрицателни.

До вдигането на камиона магистралата в този участък остава затворена за движение. Извършва се неговото претоварване. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

тир магистрала
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem