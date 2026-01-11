След първия сняг: 46 глоби на търговски обекти за непочистени тротоари

След първия снеговалеж са наложени 46 глоби на търговски обекти за непочистени тротоари. Това съобщиха от Столична община (СО) на официалната си страница във Фейсбук.

В момента 61 снегорина са на терен, където снеговалежът продължава. Ситуацията на Витоша е спокойна, а пътищата „Бояна – Златни мостове“ и „Драгалевци – Алеко“ са отворени за движение, информираха от Общината и допълниха, че екипите на Столичния инспекторат продължават да следят обстановката и при нужда ще се извършват допълнителни обработки.

От СО припомниха, че всеки уикенд от 10:00 до 15:00 ч. пътищата в Природен парк „Витоша“ са затворени, и призоваха гражданите да използват градски транспорт в този часови диапазон. На територията на природния парк обработките са само с пясък с оглед съхраняване на околната среда, уточниха от администрацията.

През изминалата вечер в готовност са били 130 снегорина, осигуряващи проходимостта на столицата, посочиха също от Общината. Машините са обработвали урбанизираната територия на Столична община, двата пътя в Природен парк „Витоша“ и Южната дъга на Околовръстния път. Първата обработка е започнала в районите с по-висока надморска височина – „Витоша“, „Банкя“, „Овча купел“ и „Панчарево“, с приоритет улиците на градския транспорт и ключови вътрешноквартални участъци.

В София няма установени заледявания, съобщи на брифинг пред журналисти директорът на Столичния инспекторат Николай Недялков по-рано днес. Градският транспорт върви по обичайните маршрути и няма закъснение. По думите му от 8:30 часа автобусите за Витоша се движат по разписание. На въпрос дали са добре почистени тротоарите в града, Недялков поясни, че след миналия снеговалеж е имало установени нарушения, а съставените глоби са с фиш на стойност от 50 лева.