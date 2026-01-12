IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 53

Младежи опитаха да платят с реквизитни банкноти евро

Те ги закупили чрез интернет обява

12.01.2026 | 13:05 ч. 1
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Случай на прокарване в обращение на неистински (реквизитни) банкноти в евро разследват криминалисти във Велико Търново, съобщиха от Областната дирекция на полицията. 

На 8 януари младежи са си закупили евро чрез интернет обява за продажба на реквизитни банкноти в евро, долари и турски лири. 

След това решили да опитат да платят в търговската мрежа с тях и да проверят дали ще бъдат разпознати. Първоначално търговецът не се усъмнил, но впоследствие разпознал неистинските банкноти и сигнализирал полицейските служители.

Реквизитните банкноти ясно се отличават както по самата хартия, така и по липсата на водни знаци и защитна лента, и най-вече по надписа Prop copy, поясниха от полицията. 

Младежите са установени. По случая е образувана преписка, която ще бъде докладвана в прокуратурата.

От Областната дирекция призовават гражданите за повишено внимание, когато получават банкноти в евро, най-вече при пазаруване от частни или съмнителни лица, предаде БТА.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

реквизитни банкноти евро Велико Търново
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem