Днес стартира на предизборната кампания: Какво трябва да знаем

Предизборната кампания за изборите за народни представители на 19 април 2026 г. официално започва на 20 март и ще продължи до 24:00 часа на 17 април, предава БНТ.

ЦИК напомня за правилата на медиите преди вота

Вотът ще се проведе на 19 април, като това е денят, в който е забранена всякаква предизборна агитация.

Какво е позволено по време на кампанията?

Според правилата на ЦИК участниците в изборите имат право да водят свободна предизборна агитация:

► чрез медии и публични изяви;

► на предизборни събрания и срещи с избиратели;

► в писмена и устна форма.

Всички партии, коалиции и кандидати имат право на равен достъп до информация и медийно отразяване, а събранията са публични и се провеждат по установения законов ред.

Какво е забранено?

В деня за размисъл (18 април) и в изборния ден (19 април):

► е забранена всякаква агитация;

► не могат да се публикуват резултати от социологически проучвания;

► не се допуска влияние върху избирателите.

Кампанията трябва да се води на български език, като се забраняват послания, накърняващи добрите нрави или призоваващи към омраза.

Кои са ключовите дати до парламентарните избори?

До 24 март се подават заявленията за гласуване извън страната – по образец или по електронен път.

До 4 април е срокът за подаване на заявления за гласуване по настоящ адрес. Това отново може да се случи писмено по образец или по електронен път през сайта на ЦИК.

Финансиране и медии

ЦИК определя и рамките за финансиране на кампанията. Разходите не могат да надвишават определени лимити, а държавата осигурява средства за т.нар. медийни пакети за участниците без субсидия.

Медиите са задължени да предоставят равни условия и цени за всички участници, като предварително обявяват тарифите си.