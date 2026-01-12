Вълчев: Важно е учениците да прекарват по-малко време пред екраните

Министърът на образованието е оставка Красимир Вълчев е на мнение, че учениците трябва да прекарват по-малко време пред екраните и телефоните, защото, по думите му, това е една от основните причини мотивацията да ерозира по математика и природните науки.

Според Вълчев средно учениците прекарват по три часа на ден пред устройства, като от тях над два часа са в социални мрежи. “Това има изключително зловредно влияние върху мозъка и неговото развитие, върху очите, концентрацията, но това е и пропуснато време. Тези два часа могат да се използват за движение, за спорт и други по-полезни неща“, каза министърът е оставка.

Вълчев е откровен, че това е голямо предизвикателство както пред учителите и системата, така и пред родителите, които да “отвоюваме“ вниманието на деца и да се преборим с телефоните, които са много по-интересни.

Министърът в оставка отбеляза, че във видеосъдържанието има заложени пристрастяващи елементи. “Алгоритмите са направени така, че да карат да се прекарва повече време пред екрана”.

Мястото на ИИ в образованието

Красимир Вълчев е на мнение, че изкуствения интелект няма да замени учителската професия, но обясни, че ще бъде ползван все по-често от всички ученици и родители. “Учителите го използват ползотворно - за създаване на ресурси и електронни уроци“, обясни министърът.

По думите му МОН вече е разработило програма за обучение на всички учители за използване на изкуствен интелект, а по време на предстоящ проект за дигитализация ще бъде разработен т.нар. собствен образователен изкуствен интелект за целите на българското образование от затворен модел. Според Вълчев по отношение на използването изкуствен интелект от страна на учениците е необходимо голямо внимание, тъй като по-големите след училище се подготвят сами вкъщи и за всеки от тях е изкушаващо да го използва.

Той обясни също, че все повече се разширява методът на т.нар. обърната класна стая - обърната е не физически, а като време. Това означава, че вкъщи учениците сами подготвят урока си, след като учителят им възлага сами да проучат темата и да се подготвят, а в класната стая да обяснят колко са научили и разбрали- да дискутират темата.

Изпитът след 7-ми клас

По отношение на дискутираната тема за изпита след 7-ми клас, министърът на образованието в оставка сподели, че в момента най-разумното решение, е да се даде минимална крачка назад.

Вълчев допълни, че тези шест задачи, които се предвиждаше да бъдат по природни науки, ще останат практически. По думите му това означава практическа ситуация да се трансформира в математически израз. Разликата ще бъде в това, че няма да бъдат включени понятия от природните науки.

Министърът на образованието в оставка посочи, че базовият проблем в българското образование е, че децата губят склонност да учат математика и природни науки около 4-5-6 клас. Една от причините е, че системата не предвижда достатъчно часове по тези предмети и не им е достатъчно интересно. Но заяви, че именно STEM центровете до голяма степен повишават мотивацията за учене, когато работят, правят опити и учат чрез практически упражнения, като това дава ефект.

“Но важно е да се промени оценяването и учениците да знаят, че е ценно да учат природни науки“, каза Вълчев.