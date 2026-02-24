Прокуратурата поиска съдействие от американска служба и Европол за "Петрохан“

С две писма Окръжна прокуратура-София се обърна за съдействие към американска партньорска служба и към Европол чрез националния ни представител в Евроджъст във връзка с досъдебното производство за тройната смърт при хижа Петрохан и откритите впоследствие три тела в кемпер под връх Околчица.

Писмата са изпратени от наблюдаващия прокурор по делото "Петрохан“ с цел всестранно и пълно изясняване на обективната истина по случая. В едното се посочва, че при извършените до момента действия по разследването като веществени доказателства са приобщени различни видове електронни устройства, в които е възможно да се съхранява информация, относима към предмета на досъдебното производство. Поискано е съдействие и за допълнителен технически анализ на други иззети веществени доказателства - телефони, компютри и др.

Към настоящия момент устройствата са предоставени за експертиза в Националния институт по криминалистика (НИК) към МВР. Искането до американската партньорска служба е свързано с необходимостта от експертна помощ за установяване цялата информация, която е възможно да се съхранява в иззетите електронни устройства.

С другото писмо е поискано съдействие от Евроджъст с оглед обсъждането на възможността да бъде оказана експертна помощ от Европол при изготвянето на анализ и експертизи за изясняване на дейността на шестимата пострадали българи на територията на Мексико - получаване на информация относно пребиваването им в страната, притежавани от тях недвижими имоти, превозни средства, адресни и евентуално криминалистични регистрации, както и всяка друга информация, която би имала връзка с разследването в България.

На 2 февруари в района на бившата хижа „Петрохан“ в Северозападна България бяха открити трима мъже, простреляни смъртоносно, а част от бившата хижа – опожарена. Труповете на Ивайло Иванов, Дечо Илиев и Пламен Статев бяха наредени в една редица пред хижата.

На 8 февруари бяха намерени мъртви в кемпер под връх Околчица - Ивайло Калушев, Николай Златков и 15-годишният Александър.

Разследващите определят случая като безпрецедентен.

Официалната версия според органите на реда и прокуратурата остава, че в Петрохан става въпрос за самоубийства, а на Околчица за две убийства и едно самоубийство. Изводите се правят на база топографски и балистични данни.

Част от експертите заявяват публично, че огнестрелните рани могат да бъдат причинени и със собствена ръка, което е в основата на версията за самоубийства.

Назначени са десетки експертизи, а следите на място все още се проверяват.

Случаят предизвика голям обществен интерес и политически отзвук.

ПП-ДБ направиха петиция за "независимо международно разследване" по него.Според тях има опити трагедията да бъде "политизирана и използвана за атаки срещу ПП–ДБ. Активирани са политически говорители и медийни канали, докато по същество липсва обяснение за провала на службите и за действията на ръководствата на институциите". Според тях отговори дължат Деньо Денев, Борислав Сарафов, Даниел Митов и Калин Стоянов.

Въпросите около мотива и обстоятелствата остават отворени. Заговори се за секта и педофилски наклоности. В публичното пространство част от родителите, дали децата си на обучение при Калушев, застанаха и защитиха мъжа.Един от първите му ученици Валери пък обяви, че е бил насилван сексуално от него.

Така или иначе остават да висят много въпроси без отговори, а разследването продължава.