Линдзи Вон разкри - почти е изгубила крака си след падането на Олимпийските игри

Американската скиорка Линдзи Вон сподели, че почти е изгубила крака си след кошмарното падане по време на спускането на Олимпийските игри Милано-Кортина 2026, пише агенция АП.

В публикация в Инстаграм в понеделник тя написа, че травмите й са далеч повече от познатите за широката общественост до момента - нараняванията са отключили синдром на компартмента, при който налягането в мускула достига опасни нива заради кървене или оток. Това ограничава кръвообращението и води до трайно нараняване при липса на бързо и адекватно лечение.

"При толкова много травми в една област в тялото се образуват места, на които има твърде много кръв, чието циркулиране е ограничено и тя на практика унищожава всичко", пише Вон. Тя добавя, че лекарят на американския отбор Том Хакет, който е ортопед и хирург, е спасил крака й с фасциотомия.

"Той отвори проблемното място, остави го да диша и ме спаси. Изминах дълъг път и със сигурност това е най-екстремната болка, която съм изпитвала през живота ми. Даже умножено по 100", добавя Вон.

