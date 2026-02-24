IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Линдзи Вон разкри - почти е изгубила крака си след падането на Олимпийските игри

Със сигурност това е най-екстремната болка, която съм изпитвала през живота ми, каза скиорката

24.02.2026 | 15:00 ч. 10
Снимка: Ройтерс

Американската скиорка Линдзи Вон сподели, че почти е изгубила крака си след кошмарното падане по време на спускането на Олимпийските игри Милано-Кортина 2026, пише агенция АП. 

В публикация в Инстаграм в понеделник тя написа, че травмите й са далеч повече от познатите за широката общественост до момента - нараняванията са отключили синдром на компартмента, при който налягането в мускула достига опасни нива заради кървене или оток. Това ограничава кръвообращението и води до трайно нараняване при липса на бързо и адекватно лечение. 

"При толкова много травми в една област в тялото се образуват места, на които има твърде много кръв, чието циркулиране е ограничено и тя на практика унищожава всичко", пише Вон. Тя добавя, че лекарят на американския отбор Том Хакет, който е ортопед и хирург, е спасил крака й с фасциотомия. 

"Той отвори проблемното място, остави го да диша и ме спаси. Изминах дълъг път и със сигурност това е най-екстремната болка, която съм изпитвала през живота ми. Даже умножено по 100", добавя Вон. 
(БТА)

