IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 90

Антон Станков: Не трябва хората да бъдат уволнявани при идването на нова власт

Подкрепям искането на министър Янкулов ВСС да избере нов и.ф. главен прокурор

24.02.2026 | 14:37 ч. 15
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Предложението и усилията на служебния министър на правосъдието ВСС да избере нов изпълняващ функциите главен прокурор заслужават обществена подкрепа. Има един ясно очертан проблем, дефиниран от произнасянето на Върховния касационен съд, впоследствие и на други съдилища в страната, че изпълняващият функциите главен прокурор е нелегитимен. Така че министър Янкулов действа абсолютно правилно и адекватно, заяви по БНТ бившият министър на правосъдието Антон Станков.

Станков обясни, че основата на проблеми се корени в едно "некадърно" законодателство.

"Самият факт, че тази норма позволява да се тълкува по един или друг начин говори достатъчно."

Свързани статии

Станков каза, че не е оптимист по отношение предстоящото заседание на ВСС в четвъртък.

"Предполагам, че то ще бъде провалено по процедурни причини, но поне трябва да се опита."

Бившият правосъден министър отбеляза, че основното задължение на служебното правителство е да обезпечи провеждането на избори. Подчерта обаче, че в България няма закон за Министерския съвет.

Свързани статии

"Крайно време е да имаме закон за Министерския съвет, който да казва какво може да прави той. В Конституцията са записани функции, но например трябва да изясни дали може едно служебно правителство да предлага нова структура на Министерски съвет. Визирам вицепремиера по честни избори. Няма регламент за това", обясни той и допълни, че е бил изненадан от смяната на всички областни управители, осъществена вчера.

Свързани статии

Категоричен е, че хората трябва да бъдат мотивирани да работят за държавата, а не да бъдат уволнявани и изчиствани при идването на нова власт.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Антон Станков уволнявани хората нова власт
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem