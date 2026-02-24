Макрон: Русия се провали във военен, икономически и стратегически план

Водещи европейски лидери, сред които френският президент Еманюел Макрон и германският канцлер Фридрих Мерц, отбелязаха годишнината от нахлуването на Русия в Украйна.

Макрон подчерта, че четири години след началото на нашествието в Украйна, Русия се е провалила във "военен, икономически и стратегически" план, предаде Франс прес.

"Тя укрепи НАТО, чието разширяване желаеше да избегне, обедини европейците, които искаше да отслаби и изложи на показ нестабилността на един империализъм от друга епоха", написа Макрон в социалната мрежа.

Украйна е "първата линия на отбрана на нашия континент" и Европа ще остане на нейна страна, обеща още френският президент. Той увери, че доставките на военна техника и обучение ще продължават, "за да може Украйна да удържи и за да може Русия да разбере, че времето не е в нейна полза".

"На тези, които искат да могат да разчитат на нашата умора: те се лъжат", заяви френският лидер, като обеща да продължи мерките срещу руската военновременна икономика. 27-те страни от ЕС не успяха да се споразумеят за нови санкции срещу Москва поради унгарското вето, което блокира и приемането на заем от 90 милиарда евро за Украйна, за който лидерите на ЕС се бяха договорили през декември.

Макрон заяви, че нищо не оправдава "поставянето под въпрос" на този проект. Той добави, че ще се погрижи "интересите на европейците да бъдат взети под внимание в дискусиите" за възстановяване на мира в Украйна.

По-рано германският канцлер Фридрих Мерц призова за европейско единство, предаде ДПА.

"В продължение на четири години всеки ден и всяка нощ са били кошмар за народа на Украйна. И не само за тях, а за всички нас. Защото войната се завърна в Европа. Само с общи сили ще я прекратим. Съдбата на Украйна е и наша съдба, написа Мерц. / БТА