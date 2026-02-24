Хулиганство: Мъж умишлено спира влак край Владо Тричков

В днешния обзор на постъпилите сигнали в платформата на Helpbook.info ще обърнем внимание на неволите, с които се сблъскват ползващите градски транспорт. Искаме да подчертаем, че отговорните лица от ЦГМ редовно извършват проверки по сигналите ни и им благодарим за обратната връзка.

Наш потребител се оплака за чести разминавания за часа, който показва електронното табло за пристигане на автобус 305. Детето му, което е ученик, редовно му се налага да ползва алтернативни начини за придвижване, което не струва малко пари, за да не закъснява за първия час. (целият сигнал - тук)

Своеволия на шофьорите на градския транспорт също не липсват: „Днес, около 07:44 ч., автобус 73 докато зарежда, вратите не се отварят, въпреки че натиснах бутона за отваряне на вратата. После, като приключи зареждането, направо потегли, отново без да отвори вратите, въпреки че чаках пред последната врата.“ (целият сигнал - тук)

Получихме и молба за поставяне на спирконавеси в столичния квартал Дружба, тъй като ползващите обществени превозни средства са принудени да чакат в слънце, дъжд, сняг и вятър. (целият сигнал - тук)

Предоставиха ни и ужасяващ видеоклип, на който е заснет човек с видими ментални проблеми, който поставя под невъобразим стрес машиниста на влак и пътниците, като умишлено стои непосредствено до линиите на влак, преминаващ с висока скорост. Въпреки звуковия сигнал, човекът се отмества едва в последния момент, влакът успява да спре и поне за момента кошмарът се разминава. Клипът е наличен и обществено достъпен в социалните мрежи, както и в Helpbook.info. (целият сигнал - тук)

