Зловеща находка: Откриха двама мъртви гърци в Хисаря

Двама гърци са открити мъртви тази сутрин в къща в град Хисаря. Сигналът е подаден от съседи, които в продължение на няколко дни не виждали никакво движение, въпреки, че лампите светели.

Полицията направила проверка и се натъкнала на двата трупа. Мъжете са на възраст около 70 години, а смъртта им вероятно е настъпила преди 5-6 дни. Единият от тях е женен за българка, а другият е негов братовчед, който пристигнал в Хисаря на гости.

Смята се, че причината за смъртта им е изтичане на газ от бутилка в домакинството.

Разследването продължава.