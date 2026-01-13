ЦИК няма да организира публична проверка на машините за гласуване

С 2 гласа “за” и 12 “против” Централната избирателна комисия отхвърли искането на депутатите Ивайло Мирчев и Божидар Божанов, комисията да организира публична проверка на машините за гласуване, за да се разсеят спекулации на политически партии и граждански организации, относно сигурността на вота с устройствата.

Писмото докладва члена на комисията Любомир Георгиев.

"Пишат двамата народни представители, че при настоящото ниво на политически шум и манипулации по темата, това е единственият начин да бъде установена истината, а именно, че машините не могат да бъдат манипулирани", обясни Георгиев и предложи ЦИК да предприеме действия по искането, което беше отхвърлено с 12 гласа.

"Председателите на политическа партия "Да, България" не посочват абсолютно никаква процедура, не посочват в съответствие с какво действащо нормативно законодателство може да се случи това", мотивира отказа Красимир Ципов.

Елка Стоянова от комисията обясни, че гласува "против" не защото не разбира, че искането за проверка на машините се прави с цел да се внесе спокойствие сред избирателите, като посочи друга причина:

"Считам, че ЦИК първо и последно се придържа към правомощията, разписани в Изборния кодекс. Не виждам причина, процедура или правно основание, на което ние да предприемаме действия в тази посока, поради което гласувах "против”, добави Стоянова, цитирана от БНР.