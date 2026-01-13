“Да, България" предлага 100% машинно гласуване, свикват протест за честни избори

Съпредседателят на “Да, България” Божидар Божанов заяви, че партията предлага 100% машинно гласуване, както е било на изборите през 2021 година.

“В предизборна ситуация трябва да минимизираме промените в Изборния кодекс (ИК), затова предлагаме само връщане на изцяло машинния вот”, коментира пред журналисти Божанов.

Депутатът е на мнение, че машините са доказали, че произвеждат “честни избори”, няма манипулации, а резултатът излиза веднага.

“Заради изказани абсурдни съмнения във връзка със сигурността на машините, изпратихме писмо до ЦИК, в което казваме, който смята, че машините могат да бъдат манипулирани - да дойде и да ги манипулира, ще му се предоставят машини, флашки, код – всичко, което е нужно, и като стане ясно, че не може да има манипулации, да подкрепи нашето предложение за 100% машинно гласуване”, коментира Божанов.

Според съпредседателят на ДБ време за промяна има, тя не е нещо ново, а връщане към предишното състояние. Божанов добави, че има и достатъчно машини.

“Това, което виждаме от проекта на доклад за второ четене в правна комисия утре за другите промени в Изборния кодекс, не за нашите, можем да заключим, че настоящото мнозинство – ГЕРБ-СДС, “Има такъв народ“, “ДПС-Ново начало“ и БСП може би вече са се разбрали за съществени промени и вкарване на оптични скенери”, посочи още съпредседателят на “Да, България“.

Божанов добави, че това може да е измамен и тактически ход от страна на Пеевски и Борисов.

“Но тези машини са много съществена промяна, по-важното е, че запазват всички схеми за купуване и манипулиране на гласове”, подчерта Божанов.

“Връща се “индианската нишка, която в балканските държави се нарича български влак. Ние сме износител на изборна манипулация“, посочи депутатът.

Във връзка с мнението на президента Румен Радев за 100% машинно гласуване с електронно отчитане и ръчно преброяване на разписките, съпредседателят на “Да, България“ уточни, че такова е и тяхното предложение – за контролно борене на разписките. Това е за допълнително успокоение на всички, които твърдят, че има някаква манипулация.

“Поради тази причина утре вечер отново свикваме протест в “Триъгълника на властта“ за честни избори, защото не можем да ги оставим да освинят изборите отново“, добави Божанов.