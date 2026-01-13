ИТН: Искаме машинно гласуване, ще спрем „ала-балата" ВИДЕО

Видео: БГНЕС

Искаме 100% машинно гласуване, но не с тези машини, а със сканиращи устройства, които да бъдат интегрирани в секциите, където българските избиратели ще дадат гласа си, каза зам.-председателят на парламентарната група на „Има такъв народ“ (ИТН) Станислав Балабанов на брифинг пред медиите.

По думите му видимо в обществото се налага тази необходимост от промяна в Изборния кодекс.

Очакваме да получим подкрепа от всички, които искат машинно гласуване, допълни той.

Стартираме участието си в парламента с идеята за премахване на т.нар. мъртви души от избирателните списъци, заяви Балабанов.

Той припомни, че ПП-ДБ беше първата политическа формация, която се подписа под тези идеи за промяна на ИТН. „Това е единственият законопроект, който след правна комисия ще влезе в зала на второ четене, така че той е почти готов да бъде приет, и очаквам всички, които искат да идем за по-честни избори, да го подкрепят", каза още зам.-председателят на ПГ на ИТН.

По думите му има достатъчно време да се купят нови машини и да се направят промените в избирателните списъци.

Машините са собственост на американска компания, поясни Балабанов и уточни, че с тях се провеждат и избори в САЩ. В началото могат да бъдат наети и поетапно закупени, допълни той.

На въпроса колко ще струва това, Балабанов отговори, че конкретната цифра ще бъде съобщена по време на дебатите, но „в крайна сметка ще струват пари, които, ако трябват, ще бъдат осигурени и намерени".

„За пореден път ще харчим пари за избори, но по този начин се гради една истинска демокрация", заяви той.

Според него така ще се спре и „ала-балата" с машините. „Това нарицателно не го заложихме ние, заложиха го лидерите на ПП-ДБ, които искат и продължават да имат мечтите, че ще им се случи и на тези избори да правят „ала-бала" с техните машини. Ние няма да го допуснем", категоричен е Балабанов.

Запитан за третия мандат, искат ли го и готови ли са да го вземат, той заяви, че президентът ще реши на кого да го връчи. „Ние достатъчно пъти сме получавали трети мандат. В крайна сметка такава е конституционната процедура. По-важно е, че обществото иска избори – аз като гледам всички вървим в тази посока, така че това би трябвало да е една административна процедура", уточни Балабанов.

На въпроса на БГНЕС и все пак, ако го получат, ще го върнат ли веднага, зам.-председателят на ИТН отговори: „Най-вероятно."