Габриел Вълков: Сканиращите машини не позволяват манипулации

Трябва да има някаква промяна на Изборния кодекс

15.01.2026 | 03:00 ч. 0
Снимка: БГНЕС

БСП ясно заяви, че трябва да има някаква промяна на Изборния кодекс, тъй като на последните избори всички станахме свидетели на грозни сцени - мазане по протоколи и драскане.

Това заяви депутатът от БСП-Обединена левица Габриел Вълков на влизане в парламента при първото заседание след Коледа. 

Според Вълков е важно как ще се промени Изборния кодекс. 

"Спомняме си какво се случи 2021г., когато суверенитетът на нашата държава беше предаден на една частна фирма, която дори не даде кода”, припомни той. 

“За нас рецептата е много внимателно да се прегледат нещата. Машинен вот - да, но с какви машини? Има ли вариант за сканиращи машини, такива с каквото се гласува в САЩ и други държави. Те гарантират спокойствие на по-възрастните хора, които могат да си гласуват с бюлетина, но машината брои, не позволява невалидни бюлетини и не позволява манипулация на протоколите”, заяви Вълков.

