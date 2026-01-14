МЕЧ: Този парламент, с това мнозинство, по-добре да не пипа ИК

“В този парламент, с това мнозинство, най-добре да не се пипа Изборният кодекс”, заяви в кулоарите на парламента лидерът на МЕЧ Радостин Василев

“Независимо, че те нямат мнозинство за управление, имат такова за нечестни избори и винаги са го имали”, каза Василеви и допълни, че такова мнозинство не е имало само през април 2021 г., когато той е бил председател на правна комисия и е било въведено гласуването с машини.

“Това, което се прави в момента, е опит за саботиране на сегашните машини, които присъстват в изборите. За да не могат да се прилагат те, се налагат така наречените “броячки“, каза Василев по повод предложението на ИТН за сканиращи устройства, които да бъдат интегрирани в секциите, където българските избиратели ще дадат гласа си.

Василев посочи още, че първоначално “броячките" са били идея на Мустафа Карадайъ отпреди повече от 12 години. Всички, които възприеха тогава идеята за тези “броячки", сега са в “ДПС – Ново начало", посочи още лидерът на МЕЧ.

“Честни избори могат да бъдат направени само от мнозинство, което иска да се провеждат честни избори, независимо от своя резултат. От тези, изчезващите – ИТН, БСП и АПС, които няма да ги има, както и от Борисов и Пеевски, не очакваме изборни промени, които да бъдат в полза на обществото. Всичко е илюзия и заблуда", каза Василев.