Петър Петров: Искаме отговори за поскъпването на стоки и услуги след въвеждането на еврото

Рязко увеличение на стоките от малката потребителска кошница, на най- използваните услуги от населението, такси при обмяна на пари, рязко намалени лимити за теглене от банкомати и ограничени начини на плащане – това са част от проблемите, за които хиляди граждани сигнализират след въвеждането на еврото.

На този фон е налице бездействие на държавните контролни и регулаторни органи да защитят правата на потребителите и бизнеса, а очевидно осъществяваните от тях проверки и налаганите санкции не постигат нужния ефект. Заради нарастващото обществено напрежение парламентарната група на "Възраждане" внесе предложение в Народното събрание за спешно съвместно изслушване в пленарната зала на ключови

институции.

Народните представители от "Възраждане" настояват въпросите да бъдат разгледани в пленарната зала, за да бъдат дадени публични и ясни отговори относно действията на банки и търговци в първите седмици след смяната на валутата.

В рамките на предложението се иска изслушване на:

Управителя на Българската народна банка Димитър Радев – относно контрола върху търговските банки и сигналите за такси, ограничения и откази при обмяната на левове в евро;

Вр.и.д. председател на Комисията за защита на потребителите Александър Колячев – по повод множеството жалби за необосновано увеличение на цените и умишлено ограничаване на начините на разплащане спрямо потребителите;

Омбудсмана на Република България Велислава Делчева – във връзка с нейните действия след публично обявените случаи на банкови нарушения, включително начисляване на такси, изискване на декларации за произход на средства дори под 1000 лв., такси за броене на монети и липса на евро банкноти;

Изпълнителния директор на НАП Христо Марков – за проверките на търговци, повишили цени или въвели ограничения при плащанията след 1 януари 2026 г.

От „Възраждане“ предлагат съвместното изслушване да бъде включено като първа точка в дневния ред на Народното събрание за сряда, 14 януари 2026 г., в рамките на седмичната програма на парламента.

„Въвеждането на еврото стана трамплин и оправдание за множество финансови злоупотреби, спекула, безконтролно увеличение на цените и прехвърляне на тежестта на този процес изцяло върху гражданите.

Институциите са длъжни да поемат публична отговорност за всичко това, което се случва и да гарантират защита на потребителите“, заяви народният

представител от „Възраждане“ Петър Петров.