Стойнев: Нова парламентарна сесия, доминирана от предизборна кампания

Спиралата от избори надвисва над България, добави народният представител

14.01.2026 | 11:31 ч. 1
БГНЕС

“Ние сме на праг на една нова парламентарна сесия, която ще бъде доминирана от предизборната кампания”, заяви председателят на ПГ на БСП-ОЛ Драгомир Стойнев и подчерта, че успехите на правителството на премиера Росен Желязков, който за 11 месеца управление успя да постигне икономически растеж, който е трети в ЕС. 

“Пример за успеха са данните на Българската фондова борса, която за една година е отбелязала ръст от 30% - невиждан в нейната история. Когато има редовно правителство и работещ парламент се постигат успехи“, подчерта Стойнев.

Народният представител подчерта, че БСП е дала своя принос за стабилността на България и спокойствието на гражданите. “Типично по български ние сме първата европейска държава, която влиза в еврозоната без редовно правителство и бюджет. Това е притеснително“.

Според Стойнев е притеснително, че нямаме бюджет и без него страната отива в криза и гражданите ще бъдат потърпевши. Той добави, че всички призовават за национално единство, но то няма как да се случи заради предстоящите избори. 

“Най-важното нещо за този месец, който ни остава като работа е приемането на законодателство, което касае борбата със спекулата. Виждаме, че има нелоялни практики сред търговците. Всичко върви нагоре и се закръглява. Ето това сътвориха всички тези, които желаеха държавата да се срине и да няма кой да защити гражданите“, каза председателят на ПГ на БСП.

Стойнев коментира и загрижеността на ПП-ДБ за сигурността, която според него е фалшива. “Неприемайки бюджета ние се простреляхме в крака. Спряхте модернизацията на българската армия, тази година ще бъде нулева за нея“, добави той и предупреди, спиралата от избори отново надвисва над България и от партиите зависи тя да не се случи.

