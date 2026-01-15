IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Васил Терзиев: Ще се справим с кризата с боклука, проблем има само в 4-5 района

Столичният кмет призова темата с боклука да не се преекспонира и политизира

15.01.2026 | 12:20 ч. 53
Снимка: БГНЕС

Имам едно кратко послание - ще се справим с кризата с боклука в София, заяви кметът на София Васил Терзиев на брифинг в Столичния общински съвет (СОС). 

Терзиев каза, че проблеми с отпадъците има в четири-пет района на София, а в останалите 19 - няма. Положихме доста усилия в районите, които нещата не са наред, да ги оправим в идващите седмици, отбеляза столичният кмет. 

И допълни, че има уверение от директора на общинското предприятие "Софекострой", че до края на месеца нещата в районите "Люлин" и "Красно село" ще потръгнат в график и отпадъците ще бъдат почистени. За "Слатина" важи същото". 

От 5 октомври 2025 г. Столичната община въведе кризисна организация за сметопочистването в районите "Люлин" и "Красно село" поради изтичане на договора с фирмата за почистване.

Временна организация на сметосъбиране влезе и в районите "Изгрев", "Подуяне" и "Слатина" от 1 декември миналата година. Причината отново е изтичане на договора с обслужващата фирма и забавяне на новата обществена поръчка, чието решение бе обжалвано пред Комисията за защита на конкуренцията. 

"Не казвам, че проблем няма. Има, но той има и своя политически оттенък. Апелирам и към гражданите също така - изхвърляйте разделно. Нужно е самосъзнание", посочи Терзиев. 

Той призова темата с боклука да не се преекспонира и политизира. 

