Васил Терзиев: При избори най-лесно се чисти "политическия боклук"

Васил Терзиев отговори на критиците си в социалните мрежи, които го атакуват с искания за оставка заради кризата с боклука. Той премина в атака срещу "глутницата", начело с Борисов, Слави Трифонов и Делян Пеевски.

"Най-скъпият „данък“ в България не е ДДС. Най-скъпият данък е страхът. Страхът да не се „набиеш на очи“, да не „стане проблем“, да не „останеш сам“, да не се опълчиш на силния на деня. И точно на него разчитат хората, които години наред въртят една и съща система.

Днес пак ги виждаме подредени като глутница: Делян Пеевски, Бойко Борисов, Слави Трифонов – и цялата им свита от удобни зависимости.

Не ги спира това, че България е на дъното на ЕС по твърде много важни неща – доходи, образование, продължителност на живота. Не ги спира това, че много семейства живеят на ръба. И не ги спира съвестта – защото за тях „съвестта“ е слабост. Истината е проста и неприятна: докато нормалните хора казват „не разбирам от политика“, други правят политика с живота ни.

– с парите ни,

– с правилата,

– с назначенията,

– с договорите,

– с това кой има чадър и кой няма.

И после ни убеждават, че всичко е „режисирано“ – че 100-хиляден протест е дело на „контрабандисти“, че младите лекари не ни трябват, че всички са маскари, че „няма смисъл“ да се бориш. Това е техниката: да се подиграят на смелите, на активните, за да останат само послушните.

Предстоят избори. Това е моментът, в който „политическият боклук“ се чисти най-лесно. Ето как – без героизъм, с няколко прости действия:

– отиваш да гласуваш, каквото и да ти говорят

– не позволяваш на никого да купува гласа ти „за услуга“

– ако видиш натиск или купуване на вот – сигнализираш

– ако имаш време – ставаш застъпник/наблюдател, защото изборите се пазят и от хора

И да – машинното гласуване е част от защитата. Не решава всичко само, но намалява възможностите за подмяна и „технически номера“ там, където най-много разчитат на хаос.

Аз отказах да подпиша сметка за близо 400 милиона лева и да обрека едно обикновено четиричленно семейство в квартал "Люлин" на непосилна годишна сметка от над 500 евро за такса смет само след няколко години. Да откажем и примирението. Без него тази система издъхва. Нека я разглобим веднъж завинаги.

П.С. Моля ви се, независимо дали ме харесвате или не - изхвърляйте разделно и не слагайте строителни и едрогабаритни отпадъци в сивите контейнери. Това е една от най-добрите и дългосрочни инвестиции във вашия джоб, не в моето добруване. Ще се справим с боклука, следете актуалната информация от кризисния щаб".