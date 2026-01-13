IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 25

Пеевски иска оставката на Терзиев: Кмете, София е в криза с боклука!

Още днес ще сезираме МОСВ/ РИОСВ - София и МЗ/ РЗИ - София, допълва той

13.01.2026 | 07:56 ч. Обновена: 13.01.2026 | 08:02 ч. 57
БГНЕС

БГНЕС

Лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски поиска оставката на кмета на София Васил Терзиев заради кризата с боклука.

"Месеци наред столицата на България, най-големият град, в който живеят една шеста от хората в тази страна, градът, посещаван от над милион български и чуждестранни туристи годишно, тъне в боклук и мръсотия! Кой разпореди това безобразие?!?"

Това написа в писмо до медиите лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски.

Свързани статии

"Кой разпореди това безобразие?!?", пита той, правейки препратка към думите на съпредседателя на ПП Асен Василев.

Пеевски подчертава, че отговорът е много лесен - кметът на София Васил Терзиев.

Лидерът на ДПС-НН е категоричен, че за "провала" с кризата с боклука в столицата изходът е един - незабавна оставка.

"Още днес ние ще сезираме МОСВ/ РИОСВ - София и МЗ/ РЗИ - София за спешна оценка на риска за живота и здравето на хората - за незаконните сметища, за несъбраните битови и промишлени отпадъци и нарушенията на Закона за управление на отпадъците и Закона за здравето. Време е за действия", посочва Пеевски.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Делян Пеевски оставка София боклук
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem