Пеевски иска оставката на Терзиев: Кмете, София е в криза с боклука!

Лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски поиска оставката на кмета на София Васил Терзиев заради кризата с боклука.

"Месеци наред столицата на България, най-големият град, в който живеят една шеста от хората в тази страна, градът, посещаван от над милион български и чуждестранни туристи годишно, тъне в боклук и мръсотия! Кой разпореди това безобразие?!?"

Това написа в писмо до медиите лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски.

"Кой разпореди това безобразие?!?", пита той, правейки препратка към думите на съпредседателя на ПП Асен Василев.

Пеевски подчертава, че отговорът е много лесен - кметът на София Васил Терзиев.

Лидерът на ДПС-НН е категоричен, че за "провала" с кризата с боклука в столицата изходът е един - незабавна оставка.

"Още днес ние ще сезираме МОСВ/ РИОСВ - София и МЗ/ РЗИ - София за спешна оценка на риска за живота и здравето на хората - за незаконните сметища, за несъбраните битови и промишлени отпадъци и нарушенията на Закона за управление на отпадъците и Закона за здравето. Време е за действия", посочва Пеевски.